Rampavond voor KV Oostende: zware nederlaag in Charleroi en coach Ingebrigtsen die vertrekt

Rampavond voor KV Oostende. Het ving in Charleroi een pak slaag (5-0) en kreeg tijdens de match nog te horen dat coach Ingebrigtsen naar Apoel Nicosia trekt. Feestdagen in mineur, dus. Voor Charleroi wordt 2020 een jaar om naar uit te kijken: het pakt acht punten voorsprong op de zevende plaats en neemt zo een optie op Play-off 1.

Op voorhand was duidelijk dat de laatste match van 2019 voor Charleroi een hele belangrijke was: bij winst tegen KV Oostende, dit seizoen buitenshuis nog maar vier punten, kon het derde worden én acht punten uitlopen op de zevende plaats. En dat met nog een thuismatch tegen Club Brugge te goed. 2020 ingaan met Play-off 1 voor het grijpen was dus het doel. Voor de match werd afscheid genomen van clublegende Georget Bertoncello die op 76-jarige leeftijd overleed. Er vloeiden daarom traantjes, maar ook het eerste halfuur van de wedstrijd was om te huilen. Charleroi probeerde aanvallend het meest, KV Oostende voetbalde vooral slordig met een zwalpende Vargas als twijfelachtig voorbeeld. Niet dat de Zebra’s wervelend waren, maar het initiatief werd op het halfuur wel beloond. Nicholson werd veel te zwak afgedekt door Milovic en Faes en kon scoren. Net voor de rust kreeg Vandendriessche de gelijkmaker op een schoteltje aangeboden na een blunder achterin, maar de Fransman besloot tergend zwak op Penneteau. KVO was aanvallend nergens, en daarom werd tijdens de rust al twee keer gewisseld: Vargas en Neto werden uit hun lijden verlost.

Net voor de tweede helft begon, lekte uit dat KVO-trainer Ingebrigtsen aan zijn laatste match bezig was en aan een nieuw avontuur begint in Cyprus. En dat was er op alle manieren aan te zien bij zijn ploeg: Charleroi blies KVO nu helemaal weg. Eerst was er al snel een knullige owngoal van Ndenbe, daarna kwamen Bruno en Nicholson meteen heel dicht bij de 3-0. Uitstel was geen afstel voor Charleroi, want luttele minuten later mocht Fall moederziel alleen scoren na een corner. Oostende had geen antwoord op al dat geweld en hing volledig in de touwen. Het tempo ging iets omlaag, maar de gaten in de afweer van de bezoekers bleven gigantisch. KVO moest nog op de slachtbank: Ilaimaharitra mocht een penalty omzetten, de ingevallen Tsjadjout tekende daarna zelf nog voor forfaitcijfers. Feest in Charleroi, want de ploeg van Belhocine is bezig aan een heus stuntseizoen en doet straks waarschijnlijk mee in Play-off 1 - het blijft minstens vierde en wordt misschien wel derde als Antwerp niet wint. Voor Oostende moet 2020 een nieuwe - zoveelste - start worden na een pak voor de broek en het vertrek van de coach.