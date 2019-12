KV Oostende kondigt tijdens wedstrijd in Charleroi het vertrek van coach Ingebrigtsen aan

Gekker moet het niet worden: tíjdens de wedstrijd in Charleroi kondigde KV Oostende het vertrek aan van coach Käre Ingebrigtsen, die naar het Cypriotische Apoel Nicosia trekt.

‘Kare Ingebrigtsen is in Charleroi bezig aan zijn laatste match als trainer van KVO’, klinkt het op Twitter. ‘Op zijn eigen vraag bereikte KVO een akkoord om hem te laten vertrekken naar het Cypriotische Nicosia.’

Spelers wisten van niets

Opvallend: hoewel het nieuws tijdens de wedstrijd bekend werd gemaakt, wisten de spelers van niets. ‘Nee, we wisten het niet. Dit zijn keuzes die nu eenmaal gemaakt worden in het voetbal. Ik wens hem alle succes toe. Ik ben blij dat ik met hem gewerkt heb’, reageerde verdediger Wout Faes kort na de match.

De persverantwoordelijke van KVO ging meteen na affluiten ook de coach inlichten dat het nieuws uitgelekt was

De nummer 5 in Cyprus ontsloeg op 9 december trainer Thomas Doll en ziet in Ingebrigtsen de ideale vervanger. De 54-jarige Noor kan de uitdaging aangaan, onder meer door de moeilijke (financiële) situatie bij de kustploeg. Hij was er pas sinds deze zomer aan de slag en had nog een contract voor drie jaar. Voordien was de voormalige Noorse international in eigen land als trainer bij Ranheim (2007), FK Bodö/Glimt (2008-2011) en Rosenborg (2014-2018) aan de slag.

Na 21 speeldagen is Oostende met 18 punten veertiende en op twee na laatste in de Jupiler Pro League. APOEL is in Cyprus vijfde, op tien punten van stadsgenoot Omonia, maar wel met nog drie inhaalmatchen te goed.