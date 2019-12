Belgische zanger (en familie van de koningin) Art Sullivan overleden

De Belgische zanger Art Sullivan is overleden in de nacht van donderdag op vrijdag, op 69-jarige leeftijd.

De Franstalige Brusselaar, geboren als Marc Liénart van Lidth de Jeude en via moederskant familie van koningin Mathilde, kende vooral in de jaren 1970 succes in Frankrijk, Canada, Duitsland en Portugal. Hij verkocht meer dan tien miljoen platen.

Zijn bekendste nummers zijn ‘Ensemble’, ‘Adieu sois heureuse’ of ‘Donne Donne moi’. Sullivan was met zijn muziek succesvoller in het buitenland dan in eigen land. Aan het eind van de jaren 1970 trok hij naar de VS waar hij televisieprogramma’s produceerde. De opkomst van de CD blies zijn oeuvre nieuw leven in, waarna hij ook opnieuw ging optreden.

Art Sullivan overleed aan pancreaskanker.