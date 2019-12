Mitsubishi stopt met diesels

Vanaf 2021 zullen de meeste populaire modellen van Mitsubishi niet langer beschikbaar zijn met een dieselmotor.

Diesel zit in het verdomhoekje. Ook al zegt de industrie dat de nieuwe dieselmotoren schoner zijn dan ooit, politiek is de dieselmotor - allicht door dieselgate - 'verbrand'. Ook de consument wil de dieselwagen niet meer.

De verwachting is dat de verkoop van dieselvoertuigen in de komende tien jaar met 40 procent zal dalen.

Eerder kondigden Nissan, Toyota en Honda al aan dat ze geen modellen meer gaan uitrusten met een dieselmotor. Mitsubishi zegt nu hetzelfde. De meeste populaire modellen krijgen vanaf 2021 geen dieselversie meer.

Diesel was in 2018 nog goed voor 24 procent van de gebouwde Mitsubishi’s, waarbij de lichte bedrijfswagens worden meegeteld. Het merk wil dit eind 2021 hebben teruggebracht naar 20 procent. Het aanbod van Mitsubishi Motors met dieselmotoren zal dan beperkt worden tot lichte bedrijfsauto’s, een minibus voor de Japanse markt en enkele SUV’s die ook in de VS en Europa worden verkocht, meldt de Japanse site Nikkei Asian Review.

Ook het Franse Renault is van plan de productie van diesels tot een minimum te beperken.

Renault-ceo Thierry Bolloré stelde in september nog: 'Ik denk dat het publieke debat fataal was voor de diesel. Daarbij komt dat wettelijke eisen de schone diesels steeds duurder maken. Dieseltechnologie concurreert nu qua kosten met hybride en elektrische aandrijflijnen, vooral bij de kleine auto's. Welke plaats krijgt de diesel uiteindelijk? Misschien blijft er nog een rol voor dieselauto’s bestaan op het platteland, waar mensen grote afstanden moeten afleggen.' (Citaat opgetekend door de nsite automotive-onmline.nl)