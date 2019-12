Exact drie jaar na George Michael is ook zijn zus onverwachts overleden

Exact drie jaar nadat George Michael dood werd aangetroffen in zijn woning op kerstdag, is ook de zus van de Britse popzanger onverwachts overleden. Melanie Panayiotou werd 55 jaar oud.

‘Last Christmas’, een van de hits van George Michael, krijgt voor zijn familie opnieuw een wrange nasmaak. Drie jaar nadat de Britse popzanger op kerstdag 2016 dood werd aangetroffen in zijn woning, is ook zijn zus Melanie Panayiotou onverwachts overleden, zo werd bevestigd door de familie.

Ook de Metropolitan Police bevestigt dat ze woensdagavond 25 december rond 19.35 uur werd opgeroepen door de hulpdiensten naar haar woning in Londen. Melanie werd 55 jaar. Haar dood wordt niet als verdacht beschouwd.

‘We willen enkel vragen dat de privacy van de familie wordt gerespecteerd tijdens deze droevige tijden’, aldus een mededeling van de familie die werd verspreid via advocaat John Reid. Melanie en George worden overleefd door hun vader en oudere zus.

Het magazine The Big Issue sprak vorige maand nog met Melanie naar aanleiding van de romantische komedie Last Christmas met Emilia Clarke in de hoofdrol, die is geïnspireerd op de muziek van George Michael. ‘Mijn familie en ik hopen dat jullie allemaal genieten van de film, en de muziek die mooi werd verweven in dit leuke, simpele verhaal over liefde en eigenliefde’, zei ze toen.