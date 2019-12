Van Aert knap vijfde bij comeback

Wout van Aert zoog vooraf de meeste aandacht naar zich toe, maar in de Azencross zelf toonde Mathieu Van der Poel dat hij er nog steeds met kop en schouders bovenuit steekt. Een snelle tuimelperte deerde de wereldkampioen niet. Van Aert eindigde in Loenhout knap vijfde bij zijn comeback Van Aert eindigde in Loenhout knap vijfde bij zijn comeback

‘Zo’n massa heb ik dit seizoen zelden gezien’, zei Michel Wuyts voor de start. Daar zat het wederoptreden van Wout van Aert wellicht voor iets tussen. Zes maanden na zijn gruwelijke crash in de Tour maakte Van Aert zijn rentree in het veld. Hij temperde vooraf de verwachtingen, maar het was toch Van Aert die zijn opvallende Bianchifiets als eerste het veld in gooide.

Mathieu Van der Poel kwam tijdens de eerste passage op de brug in de problemen: hij viel pardoes op zijn buik en moest tergend lang wachten om het fietsen terug op te pakken. Het zou het begin van een dolle inhaalrace worden.

Voorin werkten Corné van Kessel en Eli Iserbyt, de leider in het DVV-klassement, goed samen en bouwden een mooie voorsprong van ongeveer 20 seconden uit na 3 ronden. Van der Poel, met Stybar in zijn zog, sloot zich aan bij het groepje van de achtervolgers, net als Wout Van Aert. Tussen de kop en achtervolgers bengelden Merlier, Sweeck en Aernouts.

Van der Poel onder stoom halfweg koers

Iserbyt en Van Kessel jasten goed door in de modderstroken, maar wat Van der Poel toonde was nog indrukwekkender: hij liet de achtervolgers op hun plaats en naderde tot op 17 seconden met nog 5 ronden te gaan.

Eli Iserbyt voelde de bui al hangen en versnelde. Voor Corné van Kessel ging het te snel en de Nederlander moest de rol lossen voorin. Van der Poel rolde zijn landgenoot snel op en had nog slechts 1 prooi om op te jagen in de kop van de koers: ‘de kleine van Bavikhove.’ Van Aert draaide nog steeds stevig mee rond plek 7, omringd door onder andere Tom Meeusen.

Bij het ingaan van de 6e ronde van 8 voelde Isberbyt de hete adem van de wereldkampioen in zijn nek: amper drie seconden scheidden Van der Poel en Iserbyt nog van elkaar. In de achtergrond was het zowaar Wout van Aert die de dans leidde bij de achtervolgers: hij kwam als vierde over de meet, maar wel al op 45 seconden.

Iserbyt op karakter

Voorin had Van der Poel intussen Iserbyt ingehaald en de intenties van de winnaar van de voorbije twee edities van de Azencross waren onmiddellijk duidelijk: bij de eerstvolgende modderstrook wilde hij Iserbyt resoluut afschudden. Van der Poel trapte stevig door, maar de kleine West-Vlaming klampte aan en beet zich vast in het wiel. Na iedere technische passage moest Iserbyt de rol een beetje lossen, maar hij bleef vervelend achter de werelkampioen hangen. Van der Poel wisselde nog eens van fiets, terwijl Iserbyt in het zadel bleef. Met z'n tweeën gingen ze de slotronde in.

In de achtergrond werd de logica gerespecteerd en zakte Van Aert een beetje weg, om toch keer op keer terug te keren. Van Kessel hielde zijn derde plek vast, met achter hem Vanthourenhout, Merlier en Van Aert.

Van der Poel had genoeg van Iserbyt en plaatste andermaal een versnelling. Een versnelling te veel voor Iserbyt, die nu echt leek te barsten. Een klein slippertje deerde Van der Poel niet meer, hij kwam opnieuw solo over de meet. Iserbyt volgde knap op enkele tellen.