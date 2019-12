Ivo Belet heeft een nieuwe job

Voormalig Europees Parlementslid Ivo Belet (CD&V) is sinds kort aan de slag als adjunct-kabinetschef van de Kroatische vicevoorzitter van de Europese Commissie Dubravka Suica.

Ivo Belet zetelde sinds 2004 in het Europees Parlement voor CD&V, maar raakte in mei niet herverkozen. Sinds kort is hij aan de slag bij Dubravka Suica, Eurocommissaris voor Democratie en Demografie en tegelijk ook vicevoorzitter van de Europese Commissie, meldt Knack.be.

Belet zelf bevestigt het nieuws. Suica zetelde zelf jarenlang in de christendemocratische EVP-fractie in het Europees Parlement.

De 62-jarige Kroatische is onder meer verantwoordelijk voor de voorbereiding van de toekomstige conferentie over de toekomst van Europa, die vernieuwing en verdere democratisering moet brengen. Suica moet er ook voor zorgen dat de stem van ongeruste burgers in tijden van globalisering tot in Brussel wordt gehoord, en krijgt de taak de demografische ontwikkelingen in Europa in kaart te brengen.

Voor zijn periode bij CD&V werkte Ivo Belet als journalist bij de VRT, onder meer als anker van Terzake.