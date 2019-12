Grand Theft Auto V is het nieuwe slagveld voor protest in Hongkong

De demonstranten van Hongkong hebben een nieuwe plek ontdekt om hun strijd verder te zetten: een onlinegame. Chinese spelers slaan terug.

Al zes maanden lang wordt in Hongkong geprotesteerd. Het begon uit onvrede over een wet die meer inmenging door China toeliet. Die wet is ingetrokken, maar intussen is een bredere protestbeweging ontstaan. De manifestanten kanten zich tegen de toenemende invloed van Peking en vragen meer democratie en een onafhankelijk onderzoek naar het politiegeweld bij vorige manifestaties.

Ze hebben nu een nieuwe plaats ontdekt om hun ongenoegen te laten zien: de online game Grand Theft Auto V. Daar ontdekten ze dat ze hun avatar (het figuurtje dat je vertegenwoordigt in het spel) sinds kort kunnen uitdossen zoals de demonstranten in Hongkong zich uitdossen: zwarte kleren, gasmaskers, een gele helm.

Met die kledij aan doen de spelers wat ze behoren te doen in het spel: herrie schoppen. In Grand Theft Auto V worden spelers immers beloond voor het overvallen van een bank, brandstichting, vernielingen ... En dus gingen de demonstranten in het spel aan de slag: ze gooiden virtuele brandbommen, vielen de politie aan en haalden vandalenstreken uit

Intussen is het in China opgevallen dat spelers uit Hongkong zich van het spel meester hebben gemaakt. En ze vechten terug. Zo postte een Chinese speler op Weibo (een populair sociaal platform in China) ‘Kakkerlakken (zo verwijst de oproerpolitie soms naar de demonstranten) willen ons verslaan. De oorlog in het spel wordt heviger en heviger. Zijn we klaar?’ Waarop andere Chinese spelers antwoordden met foto’s van hun avatar, verkleed als oproerpolitie.

Volgens CNN heeft China de eerste grote oorlog in Grand Theft Auto V gewonnen door het protest in het spel neer te slaan met waterkanonnen en traangas. Maar vooral door het feit dat ze met veel meer spelers waren.