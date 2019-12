Mexicaanse archeologen ontdekken groot Mayapaleis

Archeologen hebben een opmerkelijke historische vondst gedaan nabij de toeristische trekpleister Cancun in Mexico. Ze troffen er de restanten aan van een paleis dat meer dan duizend jaar geleden door de Maya-elite werd gebruikt.

Het paleis werd ontdekt in de oude stad Kulubá, in het oosten van Mexico, op het schiereiland Yucatán. De restanten van het zes meter hoge gebouw, dat 55 meter lang en 15 meter breed is, suggereren dat het paleis werd bewoond tijdens twee lange periodes tussen 600-1050 na Christus, aldus een verklaring van INAH, het nationale instituut voor archeologie in Mexico.

‘En dit is nog maar het begin, we zijn amper begonnen met het blootleggen van een van de meest omvangrijke structuren op de locatie’, zegt archeoloog Alfredo Barrera aan Reuters.

Behalve het paleis onderzoeken Mexicaanse experts op dezelfde locatie vier andere restanten, waaronder een altaar, overblijfselen van twee woongebouwen en een ronde structuur waarvan wordt aangenomen dat dit een oven is. Er is ook een graf ontdekt met verschillende overblijfselen waarvan experts nu leeftijd en geslacht zullen trachten te achterhalen.

Bosrijk gebied

De stad Kulubá had belangrijke banden met Mayasteden Ek Balam en Chichén Itzá. De regio viel onder de invloed van Chichén Itzá, de beroemdste laat-klassieke Mayastad.

Peter Eeckhout, archeologieprofessor aan de ULB gespecialiseerd in precolumbiaans Amerika, benadrukt dat de ontdekking van het paleis net daarom van belang is. ‘Het is vooral interessant omdat we meer kunnen leren over andere steden, aangezien Chichén Itzá als een van de zeven moderne wereldwonderen lange tijd andere sites heeft overschaduwd.’

‘De site ligt bovendien in een bosrijk gebied, waardoor het zo lang verborgen is gebleven’, aldus Eeckhout, die wel aanstipt dat archeologen al langer archeologische bewijs hadden voor het bestaan van de site. Vier jaar geleden zijn Mexicaanse onderzoekers begonnen met het blootleggen.

Wat het paleis voorts zo bijzonder maakt, is dat het een lang gebouw met slechts één verdieping. Net als andere gebouwen voor de Maya-elite werd het versierd met mozaïeken en pleisterwerk specifiek voor deze regio en periode, weet Eeckhout. Soortgelijk pleisterwerk werd op dezelfde site ook al ontdekt bij een tempel.

Volgens het INAH zal de site in de nabije toekomst worden opengesteld voor toeristen. Er wordt ook onderzocht om delen van Kulubá te herbebossen om de historische site te beschermen van schade door wind en zon, aldus het INAH.

De Mayacultuur ontwikkelde zich in de eerste eeuw na Christus in Centraal-Amerikaanse landen als Mexico, Honduras, Guatemala, El Salvador en Belize. Archeologische studies hebben uitgewezen dat in de negende en tiende eeuw hun steden op korte tijd ten onder zijn gegaan.