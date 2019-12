Italianen willen eerste plasticvrije skigebied openen

De vaststelling dat een nabijgelegen gletsjer enorme hoeveelheden microplastics bevat, zette een Italiaans skigebied ertoe aan om voortaan alle wegwerpplastic te vermijden.

Pejo3000, een klein skiresort in het Parco nazionale dello Stelvio in het Italiaanse Val di Sole in Trentino dat vorige winter zo’n 137.000 skiërs verwelkomde, opende begin deze maand de deuren met het goede voornemen om geen wegwerpplastic meer te dulden. In de drie berghutten is geen enkel plastic flesje water, geen enkel rietje of geen enkele plastic beker meer te vinden.

En dat is nog maar het begin. In januari krijgen skipassen voor een dag niet langer een plastic hoesje, skipassen voor langere periodes worden herlaadbaar. Ook over de energievoorziening en hoe die duurzamer kan worden benaderd, wordt grondig nagedacht. Bedoeling is dat ook de rest van het skigebied de komende jaren volgt.

De nieuwe maatregelen zijn ingegeven door een recent onderzoek van de Universiteit van Milaan en de Universiteit Milano-Bicocca. Wetenschappers stelden vast dat het oppervlak van de Forni-gletsjer, een van de grootste gletsjers in de Italiaanse Alpen die ook deel uitmaakt van het Parco nazionale dello Stelvio, tussen de 131 en 162 miljoen microplastics bevat. Volgens de onderzoekers zouden die deeltjes afkomstig zijn van de kleding en het materiaal van bezoekers.