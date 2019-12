Bekende anti-Brexiteer: ‘Ik knuppelde een vos dood met een baseballknuppel, in een veel te kleine kimono’

Advocaat Jolyon Maugham ligt in het Verenigd Koninkrijk onder vuur nadat hij bekende een vos te hebben doodgeslagen. De bekende anti-Brexiteer wilde het beest naar eigen zeggen uit zijn lijden verlossen, maar dierenwelzijnsorganisatie RSCPA is een onderzoek gestart.

‘Ik heb vanochtend al een vos gedood met een baseballknuppel. Hoe verloopt jullie tweede kerstdag?’, tweette Jolyon Maugham donderdag. Het beest zou verstrikt zijn geraakt in het gaas van het kippenhok in de tuin van de advocaat in Londen. Maughan, die internationale bekendheid verwierf met zijn juridische strijd tegen de Brexit, gaf ook nog mee dat hij bij zijn daad van naastenliefde gekleed was in een ‘te kleine groene kimono’.

Volgens Maugham heeft hij de vos ‘zo efficiënt mogelijk afgemaakt’. ‘Ik vond het niet echt leuk om het beest te doden, maar ik denk dat de RSPCA (het Britse Gaia) hetzelfde had gedaan, als er iemand van de dienst bereikbaar zou geweest zijn in het centrum van Londen op tweede kerstdag.

De RSPCA wees de advocaat erop dat medewerkers van de organisatie tegen dierenleed 24 uur per dag bereikbaar zijn via telefoon. ‘We vinden dit incident zeer verontrustend. We roepen iedereen die over meer informatie beschikt op om contact met ons op te nemen.’

Maugham stelt dat hij wel degelijk naar de RSPCA belde en zijn gegevens achterliet. ‘De meeste gemeentebesturen in Londen zien de vos als een verspreider van ziektes en al zeker één gemeente raadt aan om ze dood te knuppelen’, verdedigt de advocaat zich. ‘Niemand mag voor zijn plezier dieren afmaken, maar als je nooit oog in oog hebt gestaan met een grote vos die vastzit, moet je misschien niet te snel oordelen.’