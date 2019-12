Astmapatiënten passen beter op met vuurwerk

In Nederland wil het Longfonds meer vuurwerkvrije zones omdat longpatiënten gezondheidsproblemen ervaren bij eindejaarsvuurwerk. In België loopt het zo’n vaart niet, maar astmapatiënten zijn beter voorzichtig.

‘De impact van vuurwerk op mensen en hun longen is enorm’, zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds aan NOS. Tijdens de jaarwisseling is er door vuurwerk een zeer korte tijd van luchtvervuiling, die het ergst is als het windstil en mistig is. Volgens het Longfonds kunnen longpatiënten tranende ogen krijgen, slijm ophoesten of plotseling erge longklachten krijgen. Het pleit daarom voor meer vuurwerkvrije zones.

Metingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu lieten al eerder zien dat er op oudejaarsavond een enorme piek is van fijn stof.

‘Herkenbaar,’ zegt Marc Daenen, longarts bij Ziekenhuis Oost-Limburg. ‘Ik ben zelf astmapatiënt en heb dit zelf al gemerkt bij Nieuwjaar. Als je te dicht bij het vuurwerk staat, dan kan je dat als astmapatiënt erg bevangen.’

Daenen vindt de boodschap van het Longfonds wat alarmerend, maar erkent dat astmapatiënten extra aandachtig moeten zijn voor vuurwerk. ‘De Belgische situatie is natuurlijk niet te vergelijken met de Nederlandse. Maar zeker als het windstil is, kan er veel fijn stof of kruitdampen in de lucht zijn.’

Daenen raadt daarom astmapatiënten aan om genoeg afstand te nemen van de bron, zeker als familie, vrienden of buren in de nabije omgeving vuurwerk ontsteken.