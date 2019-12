Enorm oceaanoppervlak bij Nieuw-Zeeland tot zes graden warmer dan normaal

Een enorm stuk zeewateroppervlak ten oosten van Nieuw-Zeeland is tot zes graden Celsius warmer dan normaal. Een uniek fenomeen, vermoedelijk veroorzaakt door een gebrek aan wind.

Opvallend beeld op de weerkaarten: ten oosten van Nieuw-Zeeland in de Stille Oceaan tekent zich een grote rode vlek af, ongeveer vier keer zo groot als Nieuw-Zeeland zelf. De watertemperatuur is er deze tijd van het jaar gemiddeld 15 graden Celsius, maar op dit moment is het water minstens 20 graden warm. In het midden van het gebied zou de temperatuur zelfs oplopen tot zes graden warmer dan gemiddeld.

‘Het is momenteel het grootste oceaanoppervlak waar het bovengemiddeld warm is’, bevestigt James Renwick, klimaatonderzoeker en professor Geografie aan de Victoria University in Wellington aan The New Zealand Herald.

‘De zeetemperatuur verschilt normaal gezien niet erg veel, dus een graad meer of minder is opmerkelijk. Dat dit gebied minstens vier graden warmer is dan gemiddeld is dus opvallend.’

De omvang van de rode vlek is deze maand langzaam toegenomen, volgens Renwick door de weinige wind in het gebied. ‘Een combinatie van een hogedrukgebied, zonnige hemel en lichte wind maakt dat het wateroppervlak snel kan opwarmen.’

Renwick betwijfelt dan ook dat de opwarming zich dieper in de zee doorzet, en volgens hem zal de warme zone, die zich richting Zuid-Amerika verplaatst, vanzelf weer verkleinen en verdwijnen. Hij wijst er ook op dat het fenomeen wel vaker opduikt, zij het zelden zo groot.

Hoewel Renwick niet volledig uitsluit dat de opwarming van het water gelinkt kan worden aan de uitstoot van broeikasgassen, wil hij het nog geen teken van klimaatopwarming noemen. ‘Dit is gewoon wat soms gebeurt in de oceaan. Zo ver ik kan zien is dit gewoon een wateroppervlak dat veel zon heeft gezien en weinig wind.’

Rapport

Al zullen wetenschappers de evolutie van de zone de komende weken wel nauwlettend in de gaten houden. Een rapport van het VN-klimaatpanel (IPCC) dat in september werd gepubliceerd, maakte duidelijk dat de oceanen steeds minder hun rol als ‘stofzuiger’ van broeikasgassen kunnen spelen. Tot nog toe absorbeerden ze tot een kwart van de uitstoot. Maar daar betalen ze een prijs voor: het water wordt warmer, zuurder en minder zuurstofrijk. En dat leidt tot grote veranderingen in de mariene ecosystemen.