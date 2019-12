De directeur van de motorenafdeling van Mercedes, Andy Cowell, denkt dat het nieuwe zachtere geluid van de Formule 1 ervoor gezorgd heeft dat er de laatste jaren meer gezinnen naar de sport komen kijken.

Sinds de hybride-krachtbronnen hun intrede deden in 2014 is de soundtrack van de Formule 1 enorm gewijzigd. De huilende V10- en V8-motoren die hoog in toeren werden gejaagd hebben plaatsgemaakt voor V6 hybride exemplaren die zachter klinken maar meer PK’s leveren.

Menig F1-fan heeft heimwee naar die als het ware vuurspuwende atmosferische motoren maar Andy Cowell bekijkt het van een andere kant. Hij denkt dat de nieuwe stillere motoren een positieve impact hebben op de toeschouwersaantallen op de circuits.

Hij vindt dat de motorenbouwers sinds 2014 tot nu al goede verbeteringen hebben aangebracht en dat het geluid op dit moment aangenaam is: niet echt luid, maar toch lawaaierig genoeg.

"Nu hebben alle andere ondersteunende kampioenschappen turbogeladen motoren, en ze klinken allemaal vrij gelijkaardig. Ik denk dat we meer families naar het circuit zien gaan."

"Voorheen, met de schreeuwende V8- en V10-motoren, was er geen enkele manier dat een kind in de buurt van een circuit zou komen. Dat zou je je kind niet aandoen."

"Er zijn veel van ons die gehoorschade hebben gekregen van het werken in de industrie in die tijd, dus ik denk dat het een goede vooruitgang is."

Ondanks dat er ondertussen al heel wat jaren met dezelfde technologie wordt gereden worden er op het vlak van de motoren nog steeds prestatieverbeteringen gevonden.

"Op dit moment zijn er geen 'performance freezes' in de wereld van de motoren," legde Cowell uit.

"We hebben net ons zesde kampioenschap achter de rug. Met achttien maanden ontwikkeling voordat we gingen racen en zes jaar is het een lange tijd voor de ingenieurs om nog te verbeteren. Dus de winsten wordt kleiner, maar uiteindelijk kijk je op meer gebieden."

"Je gaat op zoek naar gebieden waar je veronderstelde dat er geen winst zou zijn en vaak omdat je daar nog niet eerder bent gaan zoeken, vind je wel degelijk winst van redelijke omvang."

"Met elke update wordt het vermogen beter in termen van kracht en betrouwbaarheid,” besloot Cowell.

