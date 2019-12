F1-wereldkampioen Lewis Hamilton in top-10 best verdienende sporters voorbije decennium

Het gerenommeerde 'Forbes' heeft een lijst gepubliceerd met sporters die het voorbije decennium het meeste verdiend hebben. F1-wereldkampioen Lewis Hamilton haalt daarbij net de top-10.

Al verschillende jaren op rij is Lewis Hamilton de best verdienende rijder in de Formule 1. Maar hoe verhouden Hamilton zijn verdiensten zich tegenover die van andere sporters?

Forbes heeft zijn lijst vrijgegeven waarin het de verdiensten van sporters van de voorbije tien jaar heeft opgelijst. Wie is de best verdienende sporter van de voorbije tien jaar?

Niemand minder dan Floyd Mayweather en dat met het duizelingwekkende bedrag van 915 miljoen dollar. Op de tweede plaats vinden we Cristiano Ronaldo terug, die daarmee zijn eeuwige rivaal Lionel Messi op financieel vlak achter zich laat.

Met zijn niet onaardig bedrag van 400 miljoen dollar slaagt Lewis Hamilton erin om net de top tien te halen. Hamilton zelf, die zal er ongetwijfeld niet van wakker liggen dat hij 'slechts' tiende staat in de lijst.

1. Floyd Mayweather - boksen - 915 miljoen dollar

2. Cristiano Ronaldo - voetbal - 800 miljoen dollar

3. Lionel Messi - voetbal - 750 miljoen dollar

4. LeBron James - basketbal - 680 miljoen dollar

5. Roger Federer - tennis - 640 miljoen dollar

6. Tiger Woods - golf - 615 miljoen dollar

7. Phil Mickelson - golf - 480 miljoen dollar

8. Manny Pacquiao - boksen - 435 miljoen dollar

9. Kevin Durant - basketbal - 425 miljoen dollar

10. Lewis Hamilton - motorsport - 400 miljoen dollar

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: