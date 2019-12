Prachtgoal van Kums beslist lelijke topper tussen Standard en Gent

Met een heerlijk doelpunt bezorgde Sven Kums Gent de zege op Standard: 0-1. Het soort treffer dat deze lelijke topper niet verdiende. De Rouches zien ondertussen de achterstand op leider Club Brugge oplopen tot veertien punten.

Standard - Gent was een topmatch tussen twee ploegen die zeer vermoeid oogden. En dan speel je nog op zo’n akker van een veld. Op een gegeven moment sloeg Mpoku uit pure frustratie de grasmat zelfs. Het gevolg was een festival aan foute passes. Daarin creëerde Standard met name voor rust het meeste gevaar. Het rookgordijn van het Bengaals vuur was nog niet opgetrokken of Lestienne had al op doel gekopt. Kaminski pakte.

Niet veel later dook de Luikse flankaanvaller na een snelle counter alleen voor de Gent-doelman op, maar schoot hij veel te onbesuisd naast. Daarna was er nog een schietkans voor Carcela, die zeker in de beginfase nog eens echt goed was, en stuurde Vanheusden met de mindere linker knap Lestienne in het straatje. Zijn overhoekse schot was eens te meer een prooi voor Kaminski. Een gebrek aan efficiëntie bij de Rouches, het is dit seizoen meermaals gezegd en geschreven.

De bezoekers op hun beurt kwamen niet in hun normale spelletje. De hierboven vernoemde handicaps gelden als verzachtende omstandigheid, maar het leek ook alsof de Buffalo’s in de eerste helft met de handrem op speelde. Toch waren ze gevaarlijk. Depoitre schoot op Bodart. Yaremchuk draaide goed weg en knalde van dichtbij hoger over.

In het tweede bedrijf dreigde het op Sclessin weer eens ouderwets uit de hand te lopen. De kiem daarvan werd vlak voor het rustsignaal gelegd. Standard kreeg geen strafschop voor hands van David. Volgens de letter van de wet terecht. Michel Preud’homme was het daar niet mee eens en protesteerde te hevig naar de zin van ref Bram Van Driessche. De Luikse T1 kreeg zijn vierde geel van dit seizoen.

Daarna moesten nog brandjes geblust worden. Zo revancheerde Carcela zich stevig op Mohammadi toen die hem de bal ontfutselde. Een harde stamp op de enkels, net als je er drie weken schorsing op hebt zitten, je moet het maar durven in deze VAR-tijden. Oranje, maar Van Driessche durfde niet en hield de kaart op zak. Dat deed hij vreemd genoeg ook toen Carcela later nogmaals natrapte op Mohammadi. En wat zat de videoref in dat busje te kijken?

Standard dreigde zich in zijn frustratie te verliezen. Keer op keer die verontwaardiging na een fluitsignaal. Waarom toch? Wel kreeg het tussendoor een goede mogelijkheid om op voorsprong te komen. Lestienne was weer eens ontsnapte en legde breed op Avenatti. De invaller produceerde iets flauws dat de naam schot niet waardig was.

Gent ging uiteindelijk met de volle buit lopen met een doelpunt dat deze match niet verdiende. Depoitre legde af tot bij Kums, die een kanonskogel afvuurde richting kruising. Een slotoffensief kregen de Luikenaars niet meer van de grond. Standard gaat na een rampzalige decembermaand met een vervelend gevoel de winterstop in. Gent springt even over Antwerp naar de tweede plaats.