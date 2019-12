Politie betrapt 18-jarige die drugs verstopt in konijnenhol

De Antwerpse politie heeft begin deze week in Deurne een 18-jarige jongeman gearresteerd nadat hij was betrapt toen hij drugs uit een konijnenhol haalde. Er bleken 35 dosissen cannabis in de grond verstopt te zitten.

Twee weken geleden had het wijkondersteuningsteam van de regio Oost al eens een persoon opgemerkt die zich in de omgeving van het Ringfietspad, ter hoogte van de Schijn, verdacht gedroeg in de bosjes.

‘Ter plaatse werd een plastic zak gevonden met 17 gram cannabis in, maar de verdachte zelf was niet meer ter plaatse’, aldus de Antwerpse politie. ‘Deze maandag organiseerde het team opnieuw een actie in de omgeving van het Ringfietspad en werd er opnieuw een verdachte persoon opgemerkt.’

De politie stelde naar eigen zeggen vast dat een man een plastieken zak uit een konijnenhol haalde. Hij haalde iets uit de zak, stopte die terug weg en begaf zich vervolgens naar zijn bromfiets. Voor hij kon vertrekken werd hij onderschept.

‘De man probeerde nog te vluchten, maar zonder succes’, aldus de politie. ‘Hij bleek in het bezit van twee verkoopshoeveelheden cannabis. In twee konijnenholen werden 35 dosissen van in totaal 88,5 gram marihuana aangetroffen, net als een weegschaal en een gsm.’

Tijdens een huiszoeking werd ook nog cash geld, een bromfiets en het klantenbestand van de verdachte in beslag genomen. ‘De verdachte werd voorgeleid. Eerder deze maand liep ook zijn broer al tegen de lamp voor gelijkaardige feiten’, aldus nog de politie.