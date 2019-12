Kritiek op homoseksuele Jezus ontaardt: extreemrechtse aanval op comedians

Een extreemrechtse groepering heeft in Brazilië de aanval opgeëist op de kantoren van Porta dos Fundos. Die Youtube-komediegroep krijgt bakken kritiek in het land omdat het een Netflix-serie maakte waarin Jezus homoseksueel is.

Een groepering, die zichzelf de ‘Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira’ noemt, heeft in een videoboodschap op sociale media verklaard achter de aanval op Porta dos Fundos te zitten. Op beelden die de groep verspreidde is te zien hoe mannen met bivakmutsen brandbommen gooien tegen de gevel van wat het hoofdkwartier van de komediegroep lijkt in Rio de Janeiro.

Bij de aanval op de kantoren van Porta dos Fundos raakte niemand gewond, liet de komediegroep weten in een verklaring. Een veiligheidsagent kon het vuur zelf doven.

In de video die op sociale media werd gedeeld, zijn ook drie mannen in bivakmutsen te zien die een verklaring voorlezen voor een vlag met de Griekse letter sigma erop. Dat symbool werd gebruikt door de Braziliaanse integralistische beweging, die zich in de jaren 30 liet inspireren door het Duitse nationaalsocialisme.

In de verklaring, met vervormde stem, wordt de kerstspecial van Porta dos Fundos op Netflix, waarin Jezus een homoseksuele relatie heeft, als ‘godslastering’ omschreven. De groepering bekritiseert Netflix omdat het de special heeft uitgezonden. Eerder tekenden zo’n 2 miljoen Brazilianen al een petitie waarin de streamingdienst wordt gevraagd de uitzending te schrappen uit het aanbod.

Bekijk de trailer van de kerstspecial hieronder: