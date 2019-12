Een man in het dorpje Hill Top in het Australische New South Wales kon maar net aan een extreme douche ontkomen toen een blusvliegtuig net niet over zijn huis vloog. Zijn familie werd geëvacueerd toen het op 200 meter van hun huis begon te branden, maar hij bleef in het gebied om het vuur te helpen bestrijden.

‘Ik ging naar buiten toen ik een vliegtuig hoorde aankomen en wou het filmen voor mijn 2-jarige dochter die van vliegtuigen houdt. Ik zag het eerste vliegtuig, maar had geen idee dat er tweede zou volgen. Ik hoorde het gebrul van de jet en zag hoe het brandwerende vloeistof loste. Het product kon de brand afweren, waardoor het niet tot aan ons huis kwam. Ik ben zeer dankbaar daarvoor, we konden ons huis verloren zijn.’