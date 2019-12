Iraakse President Saleh bereid om af te treden

Na een wekenlange politieke patstelling heeft de Iraakse president Barham Saleh verklaard dat hij nog liever aftreedt dan een eerste minister aan te duiden die de betogers in het land afkeuren. Hij roept het parlement op om de knoop door te hakken.

Sinds de Iraakse eerste minister Adel Abdel Mahdi in november aftrad na het massaprotest in het land, zijn rivaliserende fracties in het parlement verwikkeld in een strijd over zijn opvolger. Vorige week liep een in de grondwet vastgelegde deadline af om een opvolger aan te duiden.

Een alliantie in het parlement die gesteund wordt door Iran schoof recent de gouverneur van de olierijke provincie Basra, Assad al-Aidani, naar voor. Maar dat leidde tot ergernis bij vele betogers. Zij willen dat de hele leidende politieke klasse opstapt en dat een onafhankelijke regeringsleider wordt aangesteld.

De Iraakse grondwet bepaalt dat het sterkste blok in het parlement eerst een akkoord moet bereiken over een kandidaat. De president moet hem vervolgens opdracht geven om een regering te vormen.

‘Bloedvergieten vermijden’

Saleh heeft zich altijd verzet tegen de kandidatuur van Al-Aidani. Omdat de grondwet hem niet toelaat om een kandidaat te weigeren, zegt de president nu bereid te zijn om af te treden. ‘In een poging om bloedvergieten te vermijden en de vrede te bewaren, en met alle respect voor Assad al-Aidani, weiger ik hem te nomineren’, schrijft Saleh in een mededeling. ‘Daarom ben ik bereid om ontslag te nemen als president en de leden van het parlement als vertegenwoordigers van het volk te laten beslissen wat zij het beste achten’,

Saleh, die 59 jaar oud is, behoort tot de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK) en komt uit de Koerdische regio. Het is de traditie in Irak dat het presidentschap naar iemand uit de Koerdische gemeenschap gaat. De president heeft er normaal gesproken weinig politieke invloed en heeft vooral een representatieve functie.