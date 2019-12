Klimaatactiviste Kyra Gantois blikt terug: ‘Laat de ruzie tussen twee jongeren niet belangrijker worden dan de klimaatzaak’

Kyra Gantois (20) mag dan wel uit de actiegroep Youth for Climate zijn gestapt na een ruzie met medeoprichtster Anuna De Wever, ze wil nog steeds een stem zijn in het klimaatdebat. Zeker nu de COP25 begin deze maand in Madrid weinig heeft opgeleverd. ‘Toen ik hoorde dat het resultaat van die grote klimaatconferentie was dat landen beloven beter hun best te doen, moest ik luidop lachen. Om dan direct somber te denken: Waarvoor komen jongeren wereldwijd op straat?’