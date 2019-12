'Opsluiting van Dutroux heeft maar één nut: het genoegen dat hij lijdt'

In een open brief in La Capitale pleit de advocaat van Marc Dutroux voor het einde van elke levenslange gevangenisstraf. In het geval van Dutroux heeft het geen enkel nut: alleen het bevredigen van onze sadistische gevoelens dat hij nu lijdt, schrijft hij.

Marc Dutroux zit intussen 23 jaar in de cel. Zijn advocaat Bruno Dayez vindt dat hij het recht heeft om ooit vrij te komen. Eind oktober verkreeg de advocaat alvast dat drie psychiaters Dutroux opnieuw gaan onderzoeken. Zij moeten uitmaken of de man, van wie op zijn proces in 2004 werd gezegd dat hij de ­gevaarlijkste man was die ons land ooit gekend heeft, veranderd is. Hun verslag moet klaar zijn tegen 11 mei 2020. Volgens de psychiaters op het proces-Dutroux, in 2004, was er overigens geen sprake van dat Dutroux ooit zou kunnen genezen.

Dayez wil op die manier te ­weten komen of het zin heeft om in de nabije toekomst te pleiten voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van Dutroux. In een open brief in La Capitale legt de advocaat nog eens uit waarom hij vindt dat Marc Dutroux recht heeft om een einde te zien komen aan de opsluiting. Elke gevangene heeft daar volgens hem recht op.

Hij vergelijkt het met de Franse kindermoordenaar Patrick Henry die eind jaren zeventig ontsnapte aan de doodstraf wat uiteindelijk leidde tot het einde van de doodstraf in Frankrijk. Net zo moet de vrijlating van Dutroux ertoe leiden dat niemand nog in ons land levenslang wordt vastgezet.

'Steriele foltering'

'Met deze zaak wil ik de absurditeit van het Belgische gevangeniswezen in vraag stellen', aldus Dayez. 'Het gevangenisregime van Dutroux maakt van hem een flagrant voorbeeld van die absurditeit: onze gevangenissen zouden niet meer mogen bestaan, want ze doen niets anders dan de zaken verergeren zonder problemen met de publieke veiligheid op te lossen.'

Het gevangenisregime waaraan Dutroux onderworpen wordt, noemt zijn advocaat een 'steriele foltering'. Wie zo lang volkomen geïsoleerd moet leven, pleegt ofwel zelfmoord of wordt helemaal gek. 'Maar iets goeds komt daar niet van, behalve de sadistische genoegdoening dat we weten dat hij lijdt.'

Over een eventuele reïntegratie van Dutoux in de maatschappij gaat het nooit, laat staan dat hij daarop zou worden voorbereid, zegt zijn advocaat. 'De Belgische overheid komt zijn verplichtingen tegenover meneer Dutroux niet na. Het lijkt wel vanzelfsprekend dat meneer Dutroux moet sterven in de gevangenis, bij voorkeur door hem te laten lijden in een staat van hopeloze eenzaamheid.'

Op zijn aanvraag naar een nieuw psychiatrisch onderzoek, kreeg hij heel veel reacties, schrijft advocaat Dayez. Hij beseft volkomen hoe weinig kans hij maakt om Dutroux ooit vrij te krijgen. 'Er zijn vijf rechters van de strafuitvoeringsrechtbank nodig die de onvoorstelbare moed hebben in te gaan tegen de publieke opinie van een heel ruime meerderheid.'

De advocaat is eerlijk in zijn brief. Een garantie dat Dutroux, stel dat hij wordt vrijgelaten, volkomen ongevaarlijk is, kan hij niet geven. Eigenlijk kan je dat nooit van iemand zeggen, vindt Bruno Dayez. 'Maar je kunt niet uit wat iemand gisteren deed, afleiden wat hij morgen zal doen.'

Enkele weken geleden werd Michel Lelièvre, de handlanger van Marc Dutroux, na 23 jaar cel voorwaardelijk vrijgelaten. Hij woonde eerst in Anderlecht maar is daar vertrokken nadat hij in mekaar was geslagen door mensen die vinden dat hij nooit vrijgelaten had mogen worden.