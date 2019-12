Timmermans schrijft ‘liefdesbrief’ aan Verenigd Koninkrijk

Als de Britten zich bedenken over de Brexit, dan zijn ze altijd terug welkom in de Europese Unie. Dat schrijft ondervoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans in een zelfverklaarde ‘liefdesbrief’ aan de inwoners van het Verenigd Koninkrijk.

Timmermans schrijft in de opmerkelijke open brief in The Guardian dat ‘familiebanden nooit echt verbroken kunnen worden’. ‘Ik ken je. En ik hou van je. Voor wie je bent, en wat je me schonk. Ik ben als een voormalige partner: ik ken je sterktes en je zwaktes.’

Opvallend is dat de Britse politici die de hoofdrol hebben gespeeld in de hele Brexit-saga niet met naam genoemd worden. Voor Cameron, May en Johnson zijn enkel impliciete verwijzingen weggelegd.

In de brief legt Timmermans zich neer met het vertrek, zij het met tegenzin. ‘Mijn hart is gebroken, maar ik respecteer de beslissing. Je was zelf verscheurd over de beslissing. Je had altijd twijfels over de EU, en ik wou dat het zo bleef. Het ging je goed af, en hield ons scherp.’

Een vertrek was volgens de Nederlander dan ook niet nodig. ‘De twijfel zal door je vertrek niet verdwijnen. Er is je zoveel onnodig leed aangedaan, en aan ons allemaal. En ik vrees dat dit nog niet voorbij is’.

De deadline voor de Brexit ligt nu vast op 31 januari. Nu het Britse parlement heeft ingestemd met de onderhandelde deal, lijkt het erop dat die datum definitief is. Daarna gaat tot eind 2020 een overgangsperiode in. Ten vroegste in maart beginnen onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de EU en Groot-Brittannië.