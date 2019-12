Teruggekeerde IS-strijdster legt zich neer bij veroordeling

Fatima Benmezian (24) zal dan toch geen verzet aantekenen tegen haar veroordeling bij verstek tot vijf jaar cel voor haar deelname aan de activiteiten van terreurgroep IS. Haar zus Rahma (31) wil wel een nieuw proces.

Dat melden de advocaten van de twee in november teruggekeerde vrouwen. ‘Fatima heeft na studie van het strafdossier beslist om afstand te doen van het verzet. Ze wenst zich neer te leggen bij haar veroordeling en wil haar staf op serene wijze ondergaan. Ze beseft dat ze een schuld heeft ten opzichte van onze samenleving’, zeggen haar advocaten Abderrahim Lahlali en Mohamed Ozdemir.

De zaak van Rahma wordt straks wel zoals voorzien ingeleid. Zij wil een nieuw proces. ‘Dat betekent niet dat ze haar verantwoordelijkheid wil ontlopen. Ze wil gewoon haar verhaal toelichten aan de rechtbank’, zegt de verdediging. Haar zaak wordt om 9 uur ingeleid en dan zal er een datum geprikt worden waarop het dossier behandeld wordt.

Sharia4Belgium

Fatima Benmezian werd in mei 2015 bij verstek tot vijf jaar cel veroordeeld in ons land, wegens lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ook Rahma Bemezian is in 2019 België bij verstek veroordeeld. Hoe radicaal de vrouwen vandaag nog zijn, is niet duidelijk. Daarover doen tegenstrijdige berichten de ronde. Maar vast staat wel dat ze hoorden bij de harde kern van Sharia4Belgium en van IS.

De twee zussen zaten tot enkele maanden geleden vast in Ain Issa, een Koerdisch gevangeniskamp in Syrië. Na de Turkse inval in Noord-Syrië ontsnapten ze. Eind oktober werden ze in Turkije opgepakt, en daar eind november het land uitgezet, terug naar België.