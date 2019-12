Journalist wint live loterij (een beetje)

Natalia Escudero, die voor de Spaanse omroep RTVE een reportage moest maken bij enkele loterijwinnaars, kon zich goed inleven in haar onderwerp: ze ontdekte tijdens de uitzending dat ze zelf ook bij de gelukkigen hoorde.

‘Ik kom morgen niet werken’, schreeuwde ze het live op tv uit. Nadien bleek dat ze niet de hoofdvogel had afgeschoten en dat ze geen 400.000 euro gewonnen had zoals het aanvankelijk leek: haar biljet was goed voor slechts 5.000 euro.

Veel kijkers voelden zich ‘misleid’ en beschuldigden haar van onprofessioneel gedrag. Op Twitter verontschuldigde Escudero zich voor de verwarring die ontstaan was, maar legde ze uit dat de voorbije maanden nogal moeilijk geweest zijn op persoonlijk vlak en dat ze wel degelijk een paar dagen vrijaf neemt tijdens deze kerstdagen om te genieten van het geluk dat haar te beurt gevallen is.