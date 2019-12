Helft minder bootvluchtelingen in Italië aangekomen

Het aantal migranten dat dit jaar per boot in Italië is aangekomen, is gehalveerd in vergelijking met 2018. Dat blijkt uit cijfers van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Tegenover 2017 gaat het zelfs om een daling met ruim 90 procent.

Volgens het ministerie kwamen tot 24 december 2019 11.439 migranten aan in Italië. Vorig jaar waren er tegen kerstavond al 23.210 in Italië aangekomen, in 2017 waren het er 118.914. De grootste groep migranten (2.654) kwam in 2019 uit Tunesië, gevolgd door Pakistan (1.180) en Ivoorkust (1.135).

Aan de oorsprong van de daling, ligt het omstreden akkoord dat de toenmalige sociaaldemocratische Italiaanse regering-Renzi in 2017 met Libië sloot. Italië beloofde, met de steun van Europa, logistieke en financiële steun aan Libië, opdat de Libische kustwacht mensen zou beletten om de oversteek te wagen in de bootjes van smokkelaars. Volgens de media heeft de kustwacht in het kader van dat akkoord milities die zich bezighouden met mensensmokkel, betaald om minder mensen per boot naar Italië te sturen.

Volgens migratie-expert Matteo Villa is de verdrinkingskans op de route in een jaar tijd verdrievoudigd.