Twee 16-jarigen tonen op sociale media hoe ze minderjarig meisje verkrachten: daders opgepakt nabij Parijs

De Franse politie heeft twee 16-jarige jongens opgepakt die beschuldigd worden van de verkrachting van een minderjarig meisje in de buurt van Parijs. Ze worden er ook van beschuldigd beelden van die verkrachting gedeeld te hebben op sociale media.

De politie kwam in actie nadat ze van veel bezorgde Fransen meldingen had gekregen dat het bewuste filmpje, waarin twee 16-jarige jongens een minderjarig meisje verkrachten in een trappenhal in Morsang-sur-Orge, circuleerde op sociale media en daar gedeeld werd. De politie vroeg afgelopen vrijdag op Twitter meteen om het niet meer te delen en meldde dat er een onderzoek ingesteld is.

[VOS SIGNALEMENTS] Vous êtes nombreux à nous signaler la vidéo d'un acte sexuel qui semble se produire sous la contrainte et la menace.



Nos enquêteurs #Pharos sont mobilisés pour identifier les auteurs de cet acte et de cette vidéo.



Merci de ne pas relayer cette vidéo. — Police nationale (@PoliceNationale) December 20, 2019

Daarna ging het erg snel. De avond zelf kwam een van de twee verdachten zich aangeven op het commissariaat in Juvisy. Hij bekende daar meteen de feiten. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd zijn kompaan opgepakt en aangehouden. De twee worden beschuldigd van verkrachting en het uitzenden van de beelden daarvan op sociale media.

[VOS SIGNALEMENTS] Grâce à vos nombreux signalements #Pharos, les #policiers de l'Essonne ont rapidement interpellé les deux auteurs du viol présumé et de la vidéo diffusée en masse, hier, sur les réseaux sociaux.



Merci de votre mobilisation.

Merci de ne pas relayer cette vidéo. https://t.co/jZJrbvQ5Kw pic.twitter.com/cmsYofun0J — Police nationale (@PoliceNationale) December 21, 2019

De politie dankte iedereen voor de meldingen, net als de Franse staatssecretaris Marlène Schiappa. “Gerechtigheid zal geschieden”, zei ze in Le Parisien.