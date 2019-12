Na vijf gewelddadige incidenten op een maand tijd, maakt de directie van het Gevangeniswezen zich grote zorgen over het toenemende geweld achter de tralies. De vakbonden wijzen op de overbevolking: ‘Ik zal blij zijn als de feestdagen achter de rug zijn.’

Eén cipier kreeg maandagavond een vuistslag in het gezicht, nadat hij een geïnterneerde in de instelling in Merksplas duidelijk had gemaakt dat zijn tijd om te telefoneren erop zat. Vervolgens kreeg de ...