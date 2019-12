Prins Andrew houdt zich afzijdig tijdens kerstviering

De Britse prins Andrew heeft zich tijdens de kerstviering met andere Britse royals afzijdig gehouden.

Prins Andrew, die onder vuur ligt voor zijn banden met de overleden Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein, woonde een vroegere dienst bij.

Samen met zijn broer prins Charles wandelde hij naar de St Mary Magdalene-kerk nabij het koninklijk domein van Sandringham. Hij nam daar een zijingang.

Pas om 11 uur begon de belangrijkste misviering. Een grote groep mensen volgde de aankomst van de Britse koninklijke familie, onder wie de Queen en prins William met zijn gezin. Daar bleef Andrew weg. De 98-jarige prins Philip, die dinsdag het ziekenhuis heeft verlaten, was thuisgebleven.

Prins Andrew is persona non grata geworden binnen het koningshuis door zijn betrokkenheid in de zaak rond de veroordeelde Amerikaanse pedofiel Jeffrey Epstein. In een tv-interview hoopt hij de schade te beperken, maar dat had een tegenovergesteld effect, waarna de 59-jarige zoon van de Queen zijn publieke activiteiten stopzette.

Opvallende aanwezigen waren dan weer prins George en zijn zus Charlotte. De twee oudste kinderen van prins William en Kate Middleton woonden de traditionele dienst voor het eerst bij.

Prins Harry, zijn vrouw Meghan Markle en hun zoontje Archie vieren Kerstmis in Canada.