Toon Aerts brak niet één maar vier ribben (maar wil toch starten)

Slecht nieuws voor Toon Aerts: de kopman van de Telenet-Baloise Lions brak bij zijn val in Namen niet één maar vier ribben. Toch zakt de Kempenaar morgen af naar Heusden-Zolder voor de manche van de wereldbeker. Na de verkenning hakt hij de knoop door.

De blessure van Aerts kan op geen slechter moment vallen. De Kempenaar staat aan de leiding in zowel Wereldbeker als Superprestige en ook in de DVV Trofee heeft hij een tweede plaats te verdedigen.

Donderdag wordt in Zolder gestreden om de wereldbeker, vrijdag in Loenhout staat een manche van de DVV Trofee op het programma en zondag wordt gekoerst in Diegem voor de Superprestige. Om nog maar te zwijgen van de belangrijke maand januari met nationaal en wereldkampioenschap op het programma.

De renner zelf had na het bezoek aan zijn osteopaat/coach nog altijd hoop en werkte in functie daarvan nog enkele testen. Daarvoor trok hij naar het parcours in Loenhout en die test is absoluut meegevallen. Na afloop van zijn training liet Aerts weten dat hij alvast naar Zolder afreist en aan de verkenning zal deelnemen. Nadien valt de definitieve beslissing, maar Aerts wil absoluut aan de start staan.

Met de nodige pijnstillers en een goede ‘taping’ hoopt de Kempenaar dat de pijn te harden zal zijn.