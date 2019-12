Wolf doodt kangoeroe in Antwerpse Kempen

Een wolf heeft in Balen tijdens de kerstnacht een kangoeroe gedood en een andere verwond. Dat meldt Jan Loos van Landschap vzw.

‘Het klinkt té absurd, maar het is echt’, meldt Jan Loos. ‘In de kerstnacht werd één kangoeroe gepakt en een andere verwond bij een particulier.’

Het gaat vermoedelijk om de Limburgse wolf August.

Eerder meldde Welkom Wolf, een campagne van Landschap vzw, dat er een wolf door de Antwerpse Kempen zwierf.

Na gemelde waarnemingen in Lichtaart (Kasterlee) en Gierle (Lille) zaterdag, waarbij ook pootafdrukken werden gevonden, vond een boer in Zoersel zondag- en maandagochtend telkens een schaap dat door een wolf lijkt te zijn gedood.

Het is nog koffiedik kijken of de wolf zich in de Kempen zal vestigen.