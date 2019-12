Schrijfster themesong Friends overleden

De bekroonde liedjesschrijfster Allee Willis is op 72-jarige leeftijd overleden.

‘Rust zacht in Boogie Wonderland.’ Dat schrijft Prudence Fenton, al geruime tijd de partner van Allee Willis, op Instagram. Willis overleed op kerstavond aan een hartaanval in haar huis in Los Angeles. Ze werd 72 jaar.

De naam zal u wellicht niet meteen iets zeggen, maar Willis overleed met een schouw vol trofeeën. Zo schreef I’ll be there for you van The rembrandts, een song die wereldwijd bekendraakte als de soundtrack van de populairste sitcom ter wereld, Friends.

Allee Willis Foto: AFP

Willis won ook twee Grammy’s voor het schrijven van de musical The color purple en de soundtrack van Beverly Hills cop. Ze schreef ook de themesong van The karate kid, you’re the best.

Nog een hit van haar hand? Boogie Wonderland van Earth, Wind & Fire. En het nummer September van diezelfde groep heeft ze geproducet. Ze schreef ook nummers voor de Pet Shop Boys, Dusty Springfield en de Pointer Sisters.

In 2018 werd ze nog opgenomen in de Songwriters Hall of Fame.