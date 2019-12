Echtgenote Michael Schumacher geeft boodschap van hoop

Corinna Schumacher heeft gereageerd op het feit dat de Kerpense fanclub van de recordkampioen Michael Schumacher een nieuwe facebook-pagina zal lanceren op 29 december.

Het zal dan zes jaar geleden zijn dat Michael Schumacher tijdens het skiën een zware hoofdwonde opliep en sindsdien is er nog maar weinig informatie naar buiten gekomen over de toestand van de Duitser.

Nu heeft Corinna Schumacher in een reactie op een nieuwe facebook-pagina van de ‘Michael-und-Mick Schumacher Fanclub,’ die volgende week online zal gaan, laten weten dat “grote dingen altijd beginnen met kleine stappen.”

"Vele kleine steentjes kunnen een grote mozaïek vormen. Samen zijn we sterker, en op dezelfde manier maken de verenigde krachten van de KeepFighting-beweging het makkelijker om anderen aan te moedigen," voegde ze daar ook nog aan toe.

De voorzitter van de ‘Michael-und-Mick Schumacher Fanclub,’ Reiner Ferling, heeft de hoop nog niet opgegeven dat zijn idool ooit weer in het openbaar zal verschijnen.

"Helaas is het weer zover, de zesde verjaardag van Michael's ongeluk komt eraan," zei Ferling. Zes jaar vol van hoop dat Michael op een dag weer in het openbaar zal verschijnen."

"We weten dat Michael in goede handen is, dat hij liefde, veiligheid en vertrouwen krijgt. Michael mag zich gelukkig prijzen dat hij zo'n sterke familie achter zich heeft."

"Als fanclub, zullen we alle soorten steun bieden die we kunnen bieden."

