Antwerpse CBD-winkel gesloten wegens overschrijden toegestane waarde

Aan de Sint-Katelijnevest in Antwerpen heeft de politie een CBD-winkel, die producten op basis van cannabis verkoopt, gecontroleerd. Het stadsbestuur liet de zaak gedurende één maand sluiten omdat verschillende types cannabiskruid de toegelaten THC-waarde van 0,2 procent bleken te overschrijden. Dat meldt de stad Antwerpen woensdagochtend.

Laboratoriumtesten van de dienst Douane en Accijnzen toonden aan dat een aanzienlijk deel van het inbeslaggenomen cannabiskruid een THC-waarde had die hoger lag dan 0,2 procent. De zaak werd gerechtelijk verzegeld. Ze bevindt zich in de oude stadskern van Antwerpen, op wandelafstand van toeristische trekpleisters en drukbezochte horecazaken, en in de onmiddellijke omgeving van scholen en haltes van het openbaar vervoer.

Bij een tweede politiecontrole werden producten gevonden met namen als ‘Blueberry’, ‘Mango Kush’ en ‘Amnesia Haze’, volgens de politie gekende cannabissoorten. Er werd ook nergens een visuele restrictie voor minderjarigen aangebracht. Bovendien stelt de politie dat klanten op visuele basis geen onderscheid kunnen maken tussen producten die het toegelaten THC-gehalte niet overschrijden en deze die dat wel doen. Daarom oordeelde de politie dat er sprake is van misleiding.

Het college bevestigde daarom het besluit van de burgemeester om de winkel een maand te sluiten, van 25 december tot en met 24 januari.