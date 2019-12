Man die Uber van de zon naar de afgrond bracht, verbreekt alle banden

Oprichter en ex-ceo van de Amerikaanse technologiegigant Uber, Travis Kalanick, heeft al zijn aandelen verkocht en stapt ook uit de raad van bestuur van Uber.

De onbehouwen, met pek en ­veren weggestuurde oprichter Travis Kalanick heeft nu definitief alle banden met de online taxidienst Uber verbroken. De ex-ceo begon sinds 6 november, het moment dat de periode afliep waarin hij geen Uber-aandelen mocht verhandelen, in sneltempo zijn aandelen van Uber te verkopen.

In de eerste twee maanden verkocht hij al voor 350 miljoen dollar, waardoor hij in totaal al meer dan 2,1 miljard dollar (1,9 miljard euro) vergaarde. Maandag, net voor hij zijn ontslag indiende op de bestuursvergadering, verkocht hij de nog overblijvende aandelen, zo’n 5,8 miljoen stuks. Nu heeft hij zijn volledige belang te gelde gemaakt, goed voor in totaal zo’n 3 miljard euro.

Naast de verkoop van zijn aandelen verlaat Kalanick ook de raad van bestuur. ‘Uber is tien jaar lang een deel van mijn leven geweest’, aldus Kalanick. ‘De tijd is gekomen om afscheid te nemen en me te concentreren op mijn andere businessactiviteiten en filantropie. Ik ben trots op wat Uber bereikt heeft, en zal voor zijn toekomst blijven supporteren van aan de zijlijn.’

De 43-jarige Kalanick gaat zich volgens Uber dus toeleggen op zijn nieuwe ondernemingen en liefdadigheidswerk. Kalanick heeft onder meer geïnvesteerd in Cloudkitchens, een start-up die leegstaande panden opkoopt, daar een keuken in bouwt en er uiteindelijk afhaalmaaltijden in bereidt om te verkopen. Kalanick zou al 300 miljoen dollar in de start-up hebben geïnvesteerd.

Kalanick moest in 2017 al vertrekken als ceo onder druk van grote aandeelhouders. Hij kwam onder meer in opspraak omdat Uber onder zijn bewind te maken kreeg met beschuldigingen van seksuele intimidatie en ander wangedrag op de werkvloer. Het bedrijf veegde ook een groot datalek onder de mat.

Zijn opvolger Dara Khosrowshahi bedankt hem. ‘Iedereen bij Uber wenst hem het beste’, zegt hij.