Justin Bieber maakt in 2020 comeback na donkere periode

Justin Bieber maakt in 2020 na een break van drie jaar zijn comeback in de muziekwereld. Dat heeft het Canadese tieneridool bekendgemaakt op YouTube. Een kerstcadeau voor de fans.

In 2017 annuleerde Bieber de laatste 14 data van zijn wereldtournee en keerde hij de muziekwereld de rug toe. Hij zou goed twee jaar uit beeld verdwijnen ten gevolge van druggebruik en depressies, zo getuigde hij eerder dit jaar in een emotioneel essay waarin hij schreef dat hij zich ‘de meest gehate mens op aarde’ voelde.

Dat Bieber op de terugweg was, bleek in 2019 al toen hij opdook in samenwerkingen met Ed Sheeran en Billie Eilish en tijdens het optreden van Ariana Grande op Coachella even kwam meedoen. De fans van de 25-jarige Canadees mogen zich in 2020 aan veel meer verwachten.

Op 3 januari brengt Bieber een nieuwe single uit, er komt een nieuw album, tussen mei en september gaat hij touren in de VS en Canada en er verschijnt ergens in de loop van het jaar een nieuwe documentaire over zijn leven.

‘Als mensen zijn we niet perfect’, zegt de zanger in het filmpje waarin hij dat aankondigt, terwijl je al flarden van nieuwe single Yummy hoort. ‘Mijn verleden, mijn fouten, alle dingen die ik meegemaakt heb… Ik geloof dat ze me gebracht hebben waar ik moet zijn en dat God me heeft waar hij me wil hebben. Daarom is dit een andere plaat dan de voorgangers. We hebben allemaal verschillende verhalen, en ik ben enthousiast om het mijne te vertellen.’