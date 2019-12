Kevin Spacey pakt op opnieuw uit met vreemd filmpje: ‘Je dacht toch niet dat ik de kans zou laten schieten?’

Kevin Spacey heeft op Kerstavond net als vorig jaar een bevreemdende kerstboodschap de wereld ingestuurd. Daarin kruipt hij opnieuw in de huid van Frank Underwood, het personage dat hij vertolkte in de populaire Netflix-serie House of Cards tot er een #metoo-schandaal rond hem losbarstte.

‘Je denkt toch niet dat ik de mogelijkheid zou laten schieten om je een zalig Kerstmis te wensen’, steekt Spacey van wal. ‘Ik heb best een goed jaar achter de rug en ik ben dankbaar dat ik weer gezond ben. In het licht daarvan heb ik wat veranderingen aangebracht in mijn leven.’

Ondertussen zie je de 60-jarige acteur in de open haard poken en subtiel grijnzen zoals hij dat in de serie House of Cards zo vaak deed. Spacey was het voorbije jaar uit de aandacht verdwenen. Meerdere jonge mannen hadden hem van zedenfeiten beschuldigd, maar hij werd daar niet voor veroordeeld. Toch kostte het hem zijn rol in de populaire serie en ook in films lijken we de Amerikaan niet meteen terug te zien.

‘Nu we samen 2020 binnenwandelen, wil ik mijn stem uitbrengen voor meer goedheid in deze wereld. Ik hoor je denken: meent hij dit? Ja, ik meen dit echt. Geloof me: het is niet eens zo moeilijk. De volgende keer dat iemand iets doet dat je niet goedkeurt, kan je in de aanval gaan. Maar je kan ook je vuur inhouden en het onverwachte doen: ze doden met lieftalligheid.’

Wat Spacey daarmee bedoelt, is onduidelijk. De Oscarwinnende acteur vindt het duidelijk amusant om op kerstavond Frank Underwood te laten herleven. Vorig jaar deed hij dat ook al eens.