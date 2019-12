Dode bij incident in station Brussel-Luxemburg

In het treinstation Brussel-Luxemburg is dinsdagnamiddag een dodelijk slachtoffer gevallen bij een incident. Dat meldt Bruzz en het nieuws wordt bevestigd door het parket.

Volgens het parket van Brussel wilde het slachtoffer, een dronken man, op een trein stappen, maar werd hem de toegang geweigerd.

‘De man is daardoor boos geworden en is op de trein beginnen slaan,’ vertelt parketwoordvoerster Willemien Baert aan Bruzz. ‘Net toen de trein vertrok, is de man op de sporen gevallen. Hij stierf ter plekke.’

De precieze doodsoorzaak van de man - of hij overleed door zijn val of door de aanrijding met de trein - is voorlopig niet gekend. Het Brusselse parket onderzoekt de feiten.