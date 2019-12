Trump maakt zich geen zorgen over ‘kerstcadeau’ van Noord-Korea: ‘Wie weet krijg ik een mooie vaas’

De Amerikaanse president Donald Trump lijkt zich geen zorgen te maken over het ‘kerstcadeau’ dat Noord-Korea heeft beloofd indien de Amerikanen tegen het einde van het jaar geen sancties schrappen.

Op een persconferentie in Florida president Trump dinsdag vragen weg over de dreiging van een Noord-Koreaanse rakettest. ‘We zullen erachter komen wat de verrassing is en we zullen er zeer succesvol mee omgaan. We zullen zien wat er gebeurt’, zei Trump dinsdag.

‘Misschien is het een mooi cadeau, misschien is het een cadeau waarbij hij me een mooie vaas stuurt, in plaats van een rakettest’, aldus Trump toen hem gevraagd werd wat het Amerikaanse antwoord op een langeafstandsraket van Noord-Korea zou zijn. ‘Misschien krijg ik wel een cadeautje van hem. We weten het niet’.

De onderhandelingen over de denuclearisering van Noord-Korea zijn in februari 2019 tot stilstand gekomen. De Noord-Koreanen maakten eerder al duidelijk niet geïnteresseerd te zijn in nieuwe gesprekken met de Amerikanen over ontwapening als Washington geen toegevingen doet.

Noord-Korea voerde onlangs een reeks tests uit op zijn raketlanceringsbasis in Sohae. Verschillende resoluties van de VN-Veiligheidsraad verbieden Pyongyang om een raketprogramma te ontwikkelen.