Warmste Week brengt recordbedrag van 17.518.153 euro op

Voor De Warmste Week zijn dit jaar in totaal 13.582 acties georganiseerd voor 2.088 goede doelen. Meer dan 230.000 mensen hebben zich ingezet om geld in te zamelen, goed voor 11.776 uur vrijwilligerswerk. Al deze initiatieven samen brachten samen 17.518.153 euro op, een nieuw recordbedrag.

Voor De Warmste Week maakte Studio Brussel 7 dagen lang 24 uur per dag radio in Kortrijk. Dj’s Eva De Roo, Joris Brys en Fien Germijns draaiden er een week lang verzoekplaten voor het goede doel. Op die manier bedankte de radiozender iedereen die zich heeft ingezet voor De Warmste Week met muziek.

De afgelopen week bezochten 137.000 unieke bezoekers het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Ze vertelden er voor welk goed doel zij alles gegeven hebben.

Volgens Vincent Van Quickenborne, burgemeester van Kortrijk, was het ‘een historische week’ voor de stad. ‘We hebben nog nooit zoveel mensen over de vloer gehad. Er waren nooit zo veel acties van verenigingen, handelaars en bedrijven. Dat wij de muziekstad bij uitstek zijn, heeft heel Vlaanderen kunnen horen’, aldus Van Quickenborne.

Een week lang was muziek de rode draad. De meest aangevraagde platen van deze editie waren ‘Dance monkey’ van Tones and I, ‘Steentje’ van Brihang, ‘Society’ van Eddie Veder, ‘Luchtkasteel’ van Tijs Vanneste en ‘The sound of silence’ van Disturbed. Meer dan 120 bands en artiesten speelden live op het Nelson Mandelaplein of als verrassing voor actievoerders en vrijwilligers.

1 Vlaming op 5

Maar niet alleen Studio Brussel stond de voorbije week in het teken van de Warmste Week. Alle netten van de VRT zetten tegenwoordig hun schouders onder het evenement. Zo organiseerde MNM opnieuw de Warmathon. Voor de vijfde keer liepen 52.907 mensen in Kortrijk, Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven en Beringen rondjes voor hun goede doel. In totaal werd er via de Warmathon 717.274 euro bij elkaar gelopen, verdeeld over alle verschillende goede doelen van De Warmste Week. Radio 2 Hotline zette in op vrijwilligerswerk en doorkruiste samen met de Ketnet Brandt Weer-brigade het hele land.

Naast alle acties in Vlaanderen en lopers op de Warmathon werden er massaal veel sms'jes gestuurd, vlammetjes gedragen, cadeautjes ingepakt met het 'warmste inpakpapier' en dies meer.

Zo steunde één op de vijf Vlamingen op een of andere manier een goed doel van De Warmste Week. Al deze initiatieven samen brachten in totaal dus 17.518.153 euro op. In 2018 bracht De Warmste Week meer dan 17,2 miljoen euro op.