De tv is net als het kerstmenu: alleen klassiekers

Foto: Home Alone

Net zoals het kerstmenu zelf bestaat de tv-programmatie op kerstavond louter uit klassiekers. Of wat had u gedacht?

Earth: one amazing day (Canvas 22.45-0.20 uur)

Earth: one amazing day is het vervolg op de geprezen BBC-documentaire Earth uit 2007. Deze nieuwe documentaire neemt je gedurende één dag mee op een onvergetelijke reis langs onze planeet en brengt bijzondere dieren op een unieke manier in beeld.

Robbie Williams: The Christmas present (Eén 22.20-23.21 uur)

Robbie Williams geeft zichzelf cadeau deze kerst. In het Alexandra Palace Theatre in Londen brengt hij een mix van oude en nieuwe nummers. Dat optreden wordt gevolgd door een exclusief interview, afgenomen door Siska Schoeters.

Home alone (VTM 20.35-22.40 uur)

Gewoon omdat deze film bij kerst hoort. Met Joe Pesci en een piepjonge Macauly Culkin.