Vermiste jongen ziet moeder na twee jaar terug

De 15-jarige Marvin, die in Duitsland twee jaar lang vermist was, is even herenigd met zijn moeder. Hij werd het voorbije weekend per toeval aangetroffen in het huis van een man die verdacht wordt van het bezit van kinderporno. In Duitse media zegt de moeder dat ze haar zoon bijna niet meer herkende.

De 44-jarige man bij wie Marvin verbleef is nog steeds aangehouden. De jongen zelf verblijft nog in een ziekenhuis, waar hij wordt opgevangen.

Daar kon hij al even weer praten met zijn moeder Manuela B., zegt de vrouw in Duitse media. ‘Hij is in mijn armen gevallen, en bleef me maar vasthouden. Hij wou mij niet loslaten, en ik hem niet’, citeert de regionale krant Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) haar.

Ze mocht haar zoon alleen zien onder begeleiding van een psycholoog. Een verzoek tot een privé-gesprek werd afgewezen, zei stiefvader Michael B tegen de nieuwsdienst RTL. Volgens de stiefvader zei Marvin niet veel, en duurde het weerzien maar een tiental minuten.

De moeder drukt in WAZ wel nog haar waardering voor de politie uit. Ze zegt goed op de hoogte te zijn gehouden van de vooruitgang in het onderzoek.

Instelling

Op het moment van zijn verdwijning verbleef Marvin in een jeugdinstelling in Oer-Erkenschwick, niet ver van Recklinghausen, waar hij werd teruggevonden. Volgens zijn moeder had hij last van het Stockholm-syndroom, en merkte hij dus niet dat hij een slachtoffer was, waardoor hij ook niet probeerde te ontsnappen.

De stiefvader van Marvin denkt dat de jongen niet uit vrije wil in het huis van de 44-jarige verbleef. De politie liet dit weekend nog weten dat er geen tekenen waren dat de jongen er werd opgesloten.

Aangehouden

Lars D, de man bij wie Marvin werd aangetroffen, was eerder voorwaardelijk veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Hij moet daarom nu in de cel blijven. De 77-jarige vader van D. is wel vrijgelaten.