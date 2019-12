Limburgse politie gaat drones inzetten om illegaal vuurwerk op te sporen

In verschillende Limburgse gemeenten worden in de oudejaarsperiode drones ingezet om het illegaal afvuren van vuurwerk tegen te gaan. Wie betrapt wordt, riskeert een boete.

Het droneteam van Politie CARMA heeft onlangs drie nieuwe drones aangekocht. Die zullen de komende dagen opstijgen in As, Bree, Bocholt, Genk, Houthalen-Helchteren, Oudsbergen, Kinrooi en Zutendaal.

Wim Dries, burgemeester van Genk, wil met de drones overlast tegengaan. ‘De acties zijn vooral gericht op lawaaihinder door bommetjes en klein vuurwerk. Met het inzetten van de drone nemen we een nieuw initiatief in het streven naar minder hinder en meer veiligheid. Wie tegen beter weten in bommetjes gooit of vuurwerk afsteekt, riskeert een geldboete.’

Hij wijst ook op het belang van de actie voor huisdieren. ‘Elk jaar raken dieren gewond of vermist omdat ze schrikken van vuurwerk.’