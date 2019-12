Gooi die feestkurken niet zomaar bij het restafval

Bent u nog op zoek naar een manier om uw kerstfeest dat tikkeltje duurzamer te maken? Begin dan met uw kurken apart bij te houden. ‘Ze horen niet thuis bij het restafval’, zeggen heel wat afvalintercommunales.

Champagnekurk hier, wijnkurkje daar. De komende dagen en weken zullen in heel wat huiskamers en bedrijven de flessen knallen en wijnen uitgeschonken worden.

Heel wat afvalintercommunales in ons land roepen net voor de feestdagen op om de gebruikte kurken niet bij het restafval te werpen, maar die bij te houden en ze na de feestdagen in te leveren in de recyclageparken.

De communales benadrukken dat kurk een duurzaam materiaal is afkomstig uit de schors van de kurkeik in het Middellandse zeegebied. ‘Door de stijgende vraag staan de kurkboomgaarden onder druk’, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Beter recycleren is dan ook de boodschap. Jaarlijks circuleert er in Vlaanderen zo’n 470 ton weggegooide kurken. Het overgrote deel belandt gewoon bij het restafval. In West-Vlaanderen, dat opnieuw de campagne ‘Mag ik deze kurk van jou’ lanceert, verdwijnen jaarlijks zo’n 19 miljoen kurken in de vuilnisbak.

Quick win

In 2018 zamelden 102 gemeentes in Vlaanderen kurk in, in 2019 zijn dat er opnieuw een heel pak meer, bevestigt Jan Verheyen van afvalmaatschappij Ovam. ‘Kurk inzamelen is geen verplichting omdat het om een kleine stroom gaat. Het is wel een quick win.’ Dat het om een kleine reststroom gaat wordt duidelijk in de cijfers: in 2018 werd 7 ton kurk ingezameld, op een totaal van 3.087.000 ton restafval.

Maar wat gebeurt er met die kurk? Op verschillende plaatsen mogen zowel de stoppen van zuivere als synthetische kurk naar het recyclagepark in je gemeente gebracht worden. De afvalintercommunale zorgt ervoor dat die gesorteerd worden en brengen de kurken vervolgens tot bij verschillende organisaties, zoals vzw De Vlaspit. Daar worden de kurken vermalen tot granulaten. Er zijn verschillende toepassingen voor die granulaten. Het gaat onder meer om wandbekleding, maar vooral om isolatiemateriaal.

Vzw De Vlaspit is een sociaal tewerkstellingsinitiatief voor mensen die moeilijk op de arbeidsmarkt terechtkunnen. Het bedrijf geeft op haar website vier redenen om uw kurken de komende feestdagen te recycleren:

- Kurk vergaat niet gemakkelijk en kan dus beter hergebruikt worden.

- Door kurk te hergebruiken kan men de productiedruk op de kurkboomgaarden verlichten.

- Kurken verzamelen vormt een actieve bijdrage tot de afvalbeperking.

- Kurk verliest zijn kwaliteiten niet door het proces van vermalen en granuleren.