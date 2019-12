Minder garnalen gevangen, maar prijs in winkel blijft laag

Het voorbije jaar lag de aanvoer van verse noordzeegarnalen een pak lager dan in 2018. De prijzen liggen zo laag dat de vissers zijn overgeschakeld op andere vangsten.

Vissers hebben dit jaar niet zo veel noordzeegarnalen gevangen als vorig jaar, toen een recordhoeveelheid aan wal werd gehaald. Dat stelde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Nederland dit weekend op basis van nieuwe cijfers.

Vissers haalden tot en met oktober dit jaar 12 miljoen kilo garnalen op. De recordvangst van vorig jaar van 24 miljoen kilo zou dus niet worden gehaald.

‘Dit jaar klokken we af op zo’n 330 ton’, zegt Sven Van Acker, directeur van de Vlaamse Visveiling, actief in de havens van Oostende en Zeebrugge aan Gazet van Antwerpen. ‘Dat is bijna de helft minder dan vorig jaar, toen het om 603 ton ging.’ Ook in de stedelijke vismijn van Nieuwpoort werden beduidend minder garnalen aangevoerd. ‘Vorig jaar ging het nog om 143 ton, dit jaar halen we hooguit 112 ton’, zegt schepen voor Visserijbeleid Kris Vandecasteele.

Scherpe promo’s

Het lage aanbod heeft alles te maken met de lage prijzen, die dan weer een gevolg zijn van het overaanbod van vorig jaar. Veel vissers zijn daarom overgeschakeld naar vangsten die meer opbrengen.

Het lage aanbod zorgt nog niet voor hogere prijzen in de winkel. ‘Promoties worden maanden op voorhand gepland, waardoor er nu lagere prijzen en scherpe promo’s circuleren, ondanks de hogere aankoopprijzen’, zegt Hanne Poppe van Colruyt. Dat bevestigt Roel Dekelver van Delhaize: ‘Wij rekenen de gestegen groothandelsprijzen niet volledig door aan de klant: de concurrentie is zeer groot, zeker met de feestdagen.’ Voor volgend jaar wordt wel een prijsstijging verwacht.

Noordzeegarnalen worden traditioneel het best verkocht in december. Zo was de omzet van noordzeegarnalen vorig jaar in december vier keer hoger dan in andere maanden. De grijze garnalen worden vooral gevangen door Nederlandse, Duitse en Deense vissers. België speelt een eerder marginale rol in de vangst van de noordzeegarnalen, maar de Belgen zijn wel veruit de grootste verbruikers van de delicatesse.