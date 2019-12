Hof van beroep: ‘Verbod op hoofddoek in scholen is gerechtvaardigd’

Het Antwerpse hof van beroep beslist dat het verbod op het dragen van een hoofddoek in twee scholen in Maasmechelen gerechtvaardigd is.

Het hof van beroep te Antwerpen meent dat ‘open pluralisme’, waarbij een verbod enkel kan in die scholen waar er problemen (dreigen te) ontstaan, niet verzoenbaar is met de uitdagingen van een toenemende religieuze diversiteit in de samenleving. Het is volgens het hof noodzakelijk dat een verbod in alle scholen van het Gemeenschapsonderwijs kan worden ingevoerd om neutraliteit te waarborgen. Ouders en leerlingen moeten zich daarom volgens het hof terughoudend opstellen.

De scholen Atheneum Maasland, dat nu GO! Maxwell heet, en Nikola Tesla Middenschool in Maasmechelen hadden een verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens op school, waaronder ook de hoofddoek valt. De ouders van elf tienermeisjes waren naar de rechter gestapt tegen dat verbod. Zij vonden het onaanvaardbaar dat hun dochters geen hoofddoek mochten dragen op de schoolbanken. De schooldirecties hielden echter vast aan de regels van het Gemeenschapsonderwijs.

De burgerlijke rechtbank besliste op 23 februari dat de meisjes wel hun hoofddoek mochten dragen op de scholen in Maasmechelen. Het algemeen hoofddoekverbod kon de rechter niet afschaffen, want dat lag buiten zijn bevoegdheden. Er was dus sprake van een uitzonderingsmaatregel voor deze specifieke scholieren. De burgerlijke rechtbank volgde vooral de argumenten van de Raad van State, die vooral wijzen op het schenden van de rechten van de mens. Het GO! onderwijs besloot om in beroep te gaan tegen die uitspraak.



Het hof van beroep in Antwerpen neemt nu een ander standpunt in, en vindt dat het verbod op het dragen van een hoofddoek in de scholen in Maasmechelen gerechtvaardigd is.

'Tegen gevestigde rechtspraak'

'Het is opvallend dat het hof in dergelijke karige bewoordingen gevestigde rechtspraak van de Raad van State opzij zet', zegt Kurt Willems, professor onderwijsrecht aan KU Leuven en advocaat bij Demos Public Law. Dat kantoor verdedigt de betrokken meisjes. Hij vindt het ook opvallend dat het Hof ingaat tegen gevestigde rechtspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens en het Grondwettelijk Hof.

Het Europees Hof oordeelde eerder dat de plicht tot neutraliteit niet zo mag worden opgevat dat de oorzaak van religieuze spanningen wordt weggenomen door het pluralisme uit te schakelen. De plicht moet ervoor zorgen dat de concurrerende groeperingen elkaar leren tolereren.

'Het tegenovergestelde lijkt nu echter het geval te zijn', vindt Willems. 'Ook het Grondwettelijk Hof had reeds geoordeeld dat het Gemeenschapsonderwijs een actieve inspanning moest doen om een positieve waardering van pluralisme te waarborgen. Het is jammer dat het hof van beroep te Antwerpen die plicht nu afwentelt op de leerlingen en hun ouders door hun te vragen terughoudend te zijn ten aanzien van hun religieuze overtuigingen.'