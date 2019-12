Treinramp Buizingen: Brussels parket gaat enkel in beroep tegen Infrabel

Het Brusselse parket gaat in beroep tegen het vonnis dat de Brusselse politierechtbank heeft uitgesproken over de treinramp in Buizingen. Het beroep van het parket is wel enkel gericht tegen Infrabel, zodat de rechtbank het bedrijf een zwaardere straf zou kunnen opleggen.

De NMBS en Infrabel werden begin december veroordeeld voor hun verantwoordelijkheid in de treinramp. Volgens de politierechtbank reed de treinbestuurder bij de treinramp van Buizingen door een rood signaal, maar lagen de zwaarste fouten bij NMBS en Infrabel. Ze hebben te weinig gedaan om na de treinramp van Pécrot in 2001 te veiligheid te verbeteren. ‘Als de NMBS en Infrabel maximaal hadden geïnvesteerd in veiligheid, was het ongeval in Buizingen niet gebeurd’, oordeelde de rechter in december. Voor de treinbestuurder werd enkel de eenvoudige schuldigverklaring uitgesproken, terwijl de NMBS een effectieve geldboete van 550.000 euro kreeg, en Infrabel een boete van 550.000 euro waarvan de helft met uitstel.

Spoornetbeheerder Infrabel zelf ging ook al in beroep tegen het vonnis. Volgens de spoornetbeheerder zet de motivatie van het vonnis de functionering van het spoornet op de helling. ‘Hierdoor wordt het voor Infrabel quasi onmogelijk om zijn verplichtingen van openbare dienst en zijn opdracht als infrastructuurbeheerder te blijven uitoefenen. Zo zouden er bijvoorbeeld, om dit vonnis te kunnen uitvoeren, nog slechts 400 treinen per dag door de Brusselse Noord- Zuidverbinding kunnen rijden, in plaats van 1.200 vandaag.’ De spoornetbeheerder benadrukt geenszins zijn verantwoordelijkheid te willen ontlopen. In een persbericht benadrukt Infrabel ook dat de beroepsprocedure geen enkel gevolg heeft voor de schadevergoedingen van de slachtoffers.

Het parket tekent beroep aan voor een andere reden. Door deze beslissing kan de rechtbank een zwaardere staf uitspreken voor Infrabel. 'Ingevolge het hoger beroep aangetekend door Infrabel, heeft het parket in dit stadium beslist om enkel tegen Infrabel hoger beroep aan te tekenen, zodat de rechtbank een hogere straf kan uitspreken lastens Infrabel', zegt parketwoordvoerster Willemien Baert.

Spoorwegmaatschappij NMBS ging niet in beroep. NMBS zegt wel dat ze een aantal elementen uit het vonnis van de politierechtbank ‘met klem betwist’, maar tekent geen beroep aan ‘uit respect voor de slachtoffers, hun families en hun naasten’.

Treinramp

Op maandag 15 februari 2010 botste de stoptrein van Leuven naar Halle, in volle ochtendspits, in Buizingen op de IC-trein Quiévrain-Luik die uit de tegenovergestelde richting kwam. Het ongeluk eiste het leven van 19 mensen. 310 mensen raakten gewond, onder wie elf zwaargewonden. Meer dan 600 slachtoffers en nabestaanden hebben zich nadien bij het gerecht gemeld.

Uit het gerechtelijk onderzoek is toen gebleken dat een van de twee treinbestuurders een stoplicht had genegeerd. Minder duidelijk is of dat stoplicht naar behoren werkte. Alle treinen op het Belgische spoorwegnet zijn na de ramp in Buizingen uitgerust met een automatisch noodremsysteem. Wanneer een treinbestuurder een rood sein negeert, maakt het TBL1+-systeem dat de trein automatisch tot stilstand wordt gebracht.