Britse prins Philip uit ziekenhuis ontslagen

De 98-jarige prins Philip, echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth II, werd ontslagen uit het Edward VII ziekenhuis in Londen. Het ging om een gepland bezoek.

De prins werd vrijdag opgenomen ‘voor observatie en behandeling met betrekking tot een al bestaande aandoening’. Dat liet Buckingham Palace weten. De opname was een voorzorgsmaatregel op advies van zijn arts. In 2011 werd de prins behandeld voor een geblokkeerde kransslagader. Twee jaar later onderging hij een buikoperatie.

Een auto bracht de hertog van Edinburgh weg van het ziekenhuis, waar hij vier nachten heeft doorgebracht. Vragen van fotografen beantwoordde hij niet toen hij naar de auto stapte, waar hij op de passagierszetel plaatsnam.

Vermoedelijk wordt de prins naar het landgoed Sandringham in het oosten van Engeland gebracht waar de Windsors traditioneel Kerstmis vieren. Prins Harry en hertogin Meghan zijn er niet bij want zij vertoeven voor het feest bij de moeder van Meghan in Canada.

Philip was tientallen jaren te zien aan de zijde van zijn vrouw, Queen Elizabeth II, tijdens allerlei ceremonies en buitenlandse reizen. Hij ging pas in augustus 2017 met pensioen. Sindsdien wordt Philip zelden nog gezien buiten de domeinen van het Britse koningshuis.