Grootste fietsenstalling ter wereld staat al overvol

12.500 pendelaars konden er hun fiets kwijt: vol trots opende Utrecht deze zomer de allergrootste fietsenstalling ter wereld. Maar amper enkele maanden later blijkt dat de stalling vaak te klein is.

Als de andere stallingen bij Utrechtse Centraal Stations worden meegeteld, dan komt de teller op 22.000 plaatsen, en bedoeling was om dat nog op te drijven tot 30.000. Dat zal hard nodig zijn.

Want volgens de openbare omroep NOS is de limiet nu al bereikt. Op drukke dagen is de stalling alweer overvol.

Dat komt deels doordat er meer mensen de fiets naar het station nemen, maar ook omdat er steeds meer buitenmaatse fietsen zijn, zoals bakfietsen. En die nemen dan ook vaak meer dan één voorbehouden plaats in.

Anarchisten

‘Fietsers zijn toch een beetje anarchisten’, schetst een woordvoerder van van spoortnetbeheerder Prorail aan NOS. ‘Als ze met een bak op de fiets in de stalling komen en ze proppen de fiets in een rek, ben je zo drie plekken kwijt’.

Daarom komen er in Nederland testprojecten met speciale plaatsen voor bakfietsen. In ons land zijn er in sommige fietsenstallingen al dergelijke plaatsen.

Breder probleem

Het probleem van overvolle fietsenstallingen is niet uniek voor Utrecht. ProRail merkt dat ook andere Nederlandse steden met het probleem kampen.

Ook in ons land staan de fietsenstallingen vaak overvol. De grootste stalling in Vlaanderen is die in Gent-Sint-Pieters, waar er 10.200 plaatsen zijn. Maar ook daar is het voor fietsers vaak zoeken naar een vrije plek.