Zwervende wolf gespot in Antwerpen

Er waren zaterdag meldingen dat een zwervende wolf in de Antwerpse Kempen rondloopt, eerst uit Lichtaart, en daarna uit Lille. Dat meldt Landschap vzw.

Getuigen gaven een goede beschrijving van het uiterlijk en het gedrag van een wolf, de pootafdrukken van het dier werden in detail opgemeten door Landschap vzw. Zondag vond een tuinier in Zoersel een dood schaap in zijn tuin, en toen hij maandagochtend een tweede dood dier aantrof, besloot hij het meldpunt Welkom wolf te verwittigen.

Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) nam DNA-stalen van het dode schaap in Zoersel. Het dier was gedood met een efficiënte halsbeet, de typische ‘handtekening’ van een wolf. Het is nog even afwachten op de definitieve resultaten, maar Landschap vzw en Welkom wolf voorspellen dat de slachting het werk was van een wolf, zeker in combinatie met het sporenonderzoek in Lichtaart en Gierle.

De kans is volgens Landschap vzw groot dat deze zwervende wolf afkomstig is uit een roedel in Duitsland, en dat hij of zij via Nederland tot in België is gekomen. De vzw raadt eigenaars van schapen aan om de dieren preventief te beschermen tegen de wolf, door ze ’s nachts op te hokken of een stroomraster te plaatsen van minstens 4.500 volt. Het is nog koffiedik kijken of deze wolf zich in de Kempen zal vestigen, de kans bestaat dat het dier zich alweer in Nederland bevindt. De Vlaamse overheid roept iedereen in Vlaanderen op om de beschermde diersoort geen kwaad aan te doen.

Wie een wolf spot kan waarnemingen doorgeven via het meldpunt op de website of telefonisch 0495 32 53 30.